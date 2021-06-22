"Закарпатгаз": споживачі мають укласти договори на техобслуговування газових мереж

Майже 205 тисяч приватних будинків та 72 тисячі квартир у Закарпатській області зобов’язані провести технічне обслуговування газових систем. За законом відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах й приватних будинках несуть їх власники.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Закарпатгаз".

"Наразі "Закарпатгаз" почав укладати договори зі споживачами на проведення техобслуговування газових систем. Відповідний типовий договір вже розробила НКРЕКП", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, необхідність своєчасної перевірки газових мереж стосується абсолютно всіх будинків, незалежно від форми управління (ОСББ, ЖРЕРи, КП, БК тощо).

"Наше підприємство пропонує своїм клієнтам укласти договір на технічне обслуговування внутрішніх мереж – його вартість становить 300 грн на увесь рік. Такого разового огляду систем цілком достатньо для того, аби споживач був впевнений у своїй безпеці", - пояснює начальник відділу технічного обслуговування АТ "Закарпатгаз" Віктор Русин.

У прес-службі зазначили, що у вартість такого технічного обслуговування входить:

обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу;

приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;

огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;

перевірка працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах;

усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

"Літо - найкращий час для проведення технічного огляду мереж, поки немає значного навантаження на газові комунікації", - йдеться у повідомленні.