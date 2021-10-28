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"Закарпатгаз": в октябре в модернизацию сетей инвестировано 4 млн гривен

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Закарпатская область, Четверг 28 октября 2021 11:53
"Закарпатгаз": в октябре в модернизацию сетей инвестировано 4 млн гривен Замена устаревших ШГРП (пресс-служба "Закарпатгаза")
Автор: Мария Тарарыева

В течение октября в рамках инвестиционной программы АО "Закарпатгаз" выполнил замену 15 устаревших ШГРП, 850 метров газопровода и 10 объектов электрохимзащиты. Новое оборудование, установленное специалистами предприятия, позволит уменьшить потери газа и расходы на содержание газораспределительной системы.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаза".

ШГРП, или же газорегуляторные пункты шкафного типа, позволяют обеспечить корректную и безопасную работу газовых приборов, рассчитанных на потребление природного газа низкого давления. В октябре их заменили сразу в нескольких районах Закарпатской области: Мукачевском (с. Березинка, Макарово, Барбово, Лалово, Завидово, Сословно), Виноградовском (с. Шаланки, Большая Копаня, Большие Комяты), Иршавском (с. Большой Раковец), а также в Мукачево, Иршава и Ужгороде.

"Средства за распределение природного газа - единственный источник поступлений нашего предприятия, - рассказал начальник отдела инвестиций ВТУ АО "Закарпатгаз" Николай Ивасий. - Именно из них финансируются все эти работы. Общая стоимость работ, проведенных в октябре 2021 года, составляет почти 4 миллиона гривен. Все средства, предусмотренные в тарифе на распределение, в полном объеме инвестируются в газораспределительные сети. Поэтому так важно вовремя оплачивать счета, ведь от этого зависит стабильное и бесперебойное газоснабжение края".

Также за средства, предусмотренные программой развития, было заменено 850 метров газопровода в селе Онок на Виноградовщине и проведена замена анодных заземлений в селах Стройно, Нелипино, Пасека на Свалявщине, в Залужье на Мукачевщине, в селах Рокосово, Нижнее Селище, Киреши Хустского района и в г. Хуст, в селе Русское Поле Тячевского района, в селе Олешник Виноградовского района и городе Виноградов.

"Мероприятия по модернизации позволяют обеспечить стабильную работу системы газоснабжения региона, что чрезвычайно важно в сезон низких температур", - говорится в сообщении.

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