"Закарпатгаз": у жовтні в модернізацію мереж інвестовано 4 млн гривень

Впродовж жовтня у рамках інвестиційної програми АТ "Закарпатгаз" виконав заміну 15 застарілих ШГРП, 850 метрів газопроводу та 10 об’єктів електрохімзахисту. Нове обладнання, встановлене фахівцями підприємства, дозволить зменшити втрати газу та витрати на утримання газорозподільної системи.

ШГРП, або ж газорегуляторні пункти шафового типу, дозволяють забезпечити коректну та безпечну роботу газових приладів, що розраховані на споживання природного газу низького тиску. У жовтні їх замінили одразу в кількох районах Закарпатської області: Мукачівському (с. Березинка, Макарово, Барбово, Лалово, Завидово, Станово), Виноградівському (с. Шаланки, Велика Копаня, Великі Ком’яти), Іршавському (с. Великий Раковець), а також у Мукачеві, Іршаві та Ужгороді.

"Кошти за розподіл природного газу - єдине джерело надходжень нашого підприємства, - розповів начальник відділу інвестицій ВТУ АТ "Закарпатгаз" Микола Івасій. - Саме з них фінансуються усі ці роботи. Загальна вартість робіт, проведених у жовтні 2021 року, становить майже 4 мільйони гривень. Усі кошти, передбачені у тарифі на розподіл, у повному обсязі інвестуються у газорозподільні мережі. Тому так важливо вчасно оплачувати рахунки, адже від цього залежить стабільне та безперебійне газопостачання краю".

Також за кошти, передбачені програмою розвитку, було замінено 850 метрів газопроводу у с. Онок на Виноградівщині та проведено заміну анодних заземлень у селах Стройно, Неліпино, Пасіка на Свалявщині, в Залужжі на Мукачівщині, в селах Рокосово, Нижнє Селище, Кіреші Хустського району та у м. Хуст, в селі Руське Поле Тячівського району, в селі Олешник Виноградівського району та місті Виноградів.

"Заходи з модернізації дозволяють забезпечити стабільну роботу системи газопостачання регіону, що надзвичайно важливо у сезон низьких температур", - йдеться у повідомленні.