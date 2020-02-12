"Закарпатгаз": нарушители возместили убытки в размере 6,2 млн гривен

В 2019 году специалистами АО "Закарпатгаз" выявлено почти 1200 случаев несанкционированного отбора природного газа. Это на 76 случаев больше, чем в 2018 году. В целом нарушители уплатили сумму в размере 6,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подавляющее большинство нарушений, а именно 993 случаи, осуществлены бытовыми потребителями, а 204 - бытовых. Самые распространенные из них - несанкционированное вмешательство в работу счетчиков, их повреждение или срыв пломб.

"Некоторые потребители даже после прекращения газоснабжения пытаются незаконно пользоваться газом. Во-первых, такие действия влекут за собой серьезные штрафы и ответственность перед законом. Во-вторых, самовольное вмешательство в работу системы газоснабжения - особо опасное. Такие действия могут привести к ситуациям с летальным исходом", - технический директор АО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

По словам технического директора, после выявления противоправных действий со стороны потребителей специалисты предприятия составляют акт о нарушении и передают материалы на рассмотрение соответствующей комиссии. Если комиссия определяет сумму причиненных обществу убытков, а потребитель отказывается ее платить, дело передают в суд.