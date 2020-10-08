"Закарпатгаз" начал взыскивать долги через суд

Более 300 заявлений о взыскании задолженности за услугу по распределению в судебном порядке подали представители АО "Закарпатгаз". Суд уже вынес ряд решений в пользу предприятия, которые переданы в исполнительную службу. Всего будет подано 9000 исков против клиентов, долг которых превышает 1,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на начало октября 23 тысячи клиентов АО "Закарпатгаз" ни разу от начала года не оплатили за распределение газа. Общий долг составляет 10 млн гривен. По словам коммерческого директора АО "Закарпатгаз" Юлии Соколовой, дела именно в отношении этих потребителей подаются в суд в первую очередь.

"В газовой сфере, как в Закарпатье, так и по всей Украине наблюдается тенденция неплатежей. Такая ситуация крайне пагубно влияет на возможности газораспределительных предприятий поддерживать в надлежащем состоянии сети и оборудования во время осенне-зимнего периода, когда нагрузка на систему возрастает в разы", - отметила Юлия Соколова.

Также она отметила, что существенной причиной накопления долгов за данную услугу стал закон, принятый Верховной Радой Украины, который запрещает отключать от газоснабжения бытовых потребителей, начислять им штрафы и пеню за несвоевременную оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Часть потребителей трактовали его как разрешение не платить за услуги вообще.

"Мы действительно не применяем санкции за просрочку оплаты за услугу распределения газа. Однако, во время карантина нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. Те условия, что сложились из-за массовых неплатежей закарпатцев, заставляют прибегать к крайним мерам. Поэтому, по состоянию на сегодня, должникам уже направлено почти 50 тыс сообщений о необходимости оплаты за предоставленную услугу", - пояснила коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

Услуга по распределению газа заключается в обеспечении надлежащего давления газа для корректной работы газовых приборов и в постоянном и бесперебойном газоснабжении. Это - поддержка надежной работы специалистов аварийно-диспетчерской службы, которые работают в условиях повышенной опасности 24 часа в сутки без выходных и праздников.

"Платя за газ, закарпатцы инвестируют в свой комфорт. Ведь плата за распределение – это не "деньги за трубы", как у нас часто думают. Это – необходимые средства для содержания газового оборудования и сетей, их осовременивание, выполнение капитальных реконструкций и текущих ремонтов, поддержание надлежащего давления газа, чтобы газ был доставлен до каждого потребителя", - пояснил технический директор АО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

В "Закарпатгазе" неоднократно сообщали, что принудительное взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым расходам потребителей: оплаты суммы долга, судебного сбора, юридической помощи. Кроме того, согласно Закону "Об исполнительном производстве", суд может наложить арест на имущество и запретить должнику выезд за границу.

"С началом отопительного сезона АО "Закарпатгаз" призывает закарпатцев не допускать наращивания долгов и вовремя рассчитываться за предоставленные услуги, ведь от этого зависит надежность и безаварийность газоснабжения газоснабжения. Сегодня в Закарпатской области обслуживается 7,5 тысяч км распределительных газопроводов, через которые газ доставляется 275 тысяч клиентов компании", - сообщили в пресс-службе.