"Закарпатгаз" бесплатно заменил потребителям 9 тысяч счетчиков

"Поверка счетчиков является бесплатной процедурой для потребителей - стоимость выполняемых работ заложена в тариф за распределение природного газа. Если во время проверки специалисты установят непригодность счетчика из-за изношенности, его отремонтируют или заменят на новый за средства предприятия", - говорится в сообщении.

Общая стоимость замененных счетчиков по состоянию на начало ноября составляет почти 16 млн гривен.

"Поверка узлов учета газа происходит один раз в восемь лет. Когда наступает время поверки, мы звоним потребителю и договариваемся об удобном для него дне и времени. Каждый потребитель должен помнить о том, что работник АО "Закарпатгаз" во время визита должен предъявить удостоверение, подтверждающее его личность и должность. Такой порядок действий является обязательным для избежания возможных мошеннических действий со стороны посторонних лиц", - рассказал главный метролог АО "Закарпатгаз" Елена Калашник.

По ее словам, до конца года компания планирует заменить еще 860 счетчиков на сумму 1 млн 616 тысяч гривен.

"Во время поверки счетчиков выявляют не только отклонения в работе и некорректное измерение объемов использованного газа, но и случаи вмешательства в прибор. В таком случае потребитель будет вынужден заменить счетчик за свой счет, а также оплатить проведение экспертизы, демонтаж и установка прибора", - говорится в сообщении.