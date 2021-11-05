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"Закарпатгаз" бесплатно заменил потребителям 9 тысяч счетчиков

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Закарпатская область, Пятница 05 ноября 2021 13:56
"Закарпатгаз" бесплатно заменил потребителям 9 тысяч счетчиков Замена газового счетчика (пресс-служба "Закарпатгаза")
Автор: Мария Тарарыева

С начала года АО "Закарпатгаз" провел поверку более 14 тысяч бытовых счетчиков. Из них почти 9 тысяч заменены бесплатно.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаза".

"Поверка счетчиков является бесплатной процедурой для потребителей - стоимость выполняемых работ заложена в тариф за распределение природного газа. Если во время проверки специалисты установят непригодность счетчика из-за изношенности, его отремонтируют или заменят на новый за средства предприятия", - говорится в сообщении.

Общая стоимость замененных счетчиков по состоянию на начало ноября составляет почти 16 млн гривен.

"Поверка узлов учета газа происходит один раз в восемь лет. Когда наступает время поверки, мы звоним потребителю и договариваемся об удобном для него дне и времени. Каждый потребитель должен помнить о том, что работник АО "Закарпатгаз" во время визита должен предъявить удостоверение, подтверждающее его личность и должность. Такой порядок действий является обязательным для избежания возможных мошеннических действий со стороны посторонних лиц", - рассказал главный метролог АО "Закарпатгаз" Елена Калашник.

По ее словам, до конца года компания планирует заменить еще 860 счетчиков на сумму 1 млн 616 тысяч гривен.

"Во время поверки счетчиков выявляют не только отклонения в работе и некорректное измерение объемов использованного газа, но и случаи вмешательства в прибор. В таком случае потребитель будет вынужден заменить счетчик за свой счет, а также оплатить проведение экспертизы, демонтаж и установка прибора", - говорится в сообщении.

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Закарпатская область Газ
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