"Закарпатгаз" безкоштовно замінив споживачам 9 тисяч лічильників

З початку року АТ "Закарпатгаз" провів повірку понад 14 тисяч побутових лічильників. Із них майже 9 тисяч замінено безкоштовно.

"Повірка лічильників є безоплатною процедурою для споживачів - вартість виконуваних робіт закладена у тариф за розподіл природного газу. Якщо під час перевірки фахівці встановлять непридатність лічильника через зношеність, його відремонтують чи замінять на новий за кошти підприємства", - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість замінених лічильників станом на початок листопада становить майже 16 млн гривень.

"Повірка вузлів обліку газу відбувається один раз на вісім років. Коли настає час повірки, ми телефонуємо споживачу і домовляємося про зручний для нього день і час. Кожен споживач має пам’ятати про те, що працівник АТ "Закарпатгаз" під час візиту має пред’явити посвідчення, що підтверджує його особу і посаду. Такий порядок дій є обов’язковим для уникнення можливих шахрайських дій з боку сторонніх осіб", - розповів головний метролог АТ "Закарпатгаз" Олена Калашник.

За її словами, до кінця року компанія планує замінити ще 860 лічильників на суму 1 млн 616 тисяч гривень.

"Під час повірки лічильників виявляють не лише відхилення у роботі та некоректне вимірювання обсягів використаного газу, а й випадки втручання у прилад. У такому разі споживач буде змушений замінити лічильник за власний кошт, а також оплатити проведення експертизи, демонтаж й встановлення приладу", - йдеться у повідомленні.