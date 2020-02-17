"Закарпатгаз": почти 88 тыс. потребителей пользуются "Личным кабинетом"

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Чтобы передать показатели счетчика через "Личный кабинет", человеку понадобится ориентировочно 2 минуты

Почти 88 тыс. закарпатцев зарегистрировались в онлайн-сервисе для потребителей газа "Личный кабинет". По сравнению с 2015 годом, когда сервис был введен, количество регистраций возросло в 19 раз. Об этом сообщает пресс-служба АО "Закарпатгаз".

В "Личном кабинете" потребитель видит состояние счета, свои персональные данные, может сформировать и распечатать квитанцию, предоставить показатель счетчика, оплатить за потребленный газ онлайн. Также этот сервис позволяет подать заявку на вызов контролера или мастера.

"Сегодня услугами газоснабжения в Закарпатье пользуются свыше 273 тыс. потребителей. Мы призываем всех регистрироваться в сервисе "Личный кабинет", ведь это – удобно. Очень экономит время и при передачt показателей счетчика газа, и при получении квитанции", – пояснила руководитель управления клиентского сервиса АО “Закарпатгаз” Татьяна Королович.

В пресс-службе подчеркнули, что чтобы передать показатели счетчика через "Личный кабинет", человеку придется потратить ориентировочно 2 минуты.

"Зарегистрировать личный кабинет можно самостоятельно через сайт 104.ua. Для этого необходимо иметь электронную почту, знать свой лицевой счет и посмотреть последние показатели счетчика. Или потребитель может обратиться в Центр обслуживания клиентов, где ему предоставят консультацию и помогут зарегистрироваться в данном сервисе", - говорится в сообщении.