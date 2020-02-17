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"Закарпатгаз": майже 88 тис. споживачів користуються "Особистим кабінетом"

Новини » Енергетика     17.02.2020 - 18:25
"Закарпатгаз": майже 88 тис. споживачів користуються "Особистим кабінетом"
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Щоб передати показники лічильника через "Особистий кабінет", людині знадобиться орієнтовно 2 хвилини

Майже 88 тис. закарпатців зареєструвалися в онлайн-сервісі для споживачів газу "Особистий кабінет". Порівняно із 2015 роком, коли сервіс було запроваджено, кількість реєстрацій зросла у 19 разів. Про це повідомляє прес-служба АТ "Закарпатгаз".

У "Особистому кабінеті" споживач бачить стан рахунку, свої персональні дані, може сформувати та роздрукувати квитанцію, надати показник лічильника, сплатити за спожитий газ онлайн. Також цей сервіс дозволяє подати заявку на виклик контролера чи майстра.

"Сьогодні послугами газопостачання в Закарпатті користуються понад 273 тис. споживачів. Ми заохочуємо усіх реєструватися у сервісі "Особистий кабінет", адже це – зручно. Дуже економить час і при передачі показників лічильника газу, і при отриманні квитанції", – пояснила керівниця управління клієнтського сервісу АТ “Закарпатгаз” Тетяна Королович.

У прес-службі підкреслили, що аби передати показники лічильника через "Особистий кабінет", людині доведеться витратити орієнтовно 2 хвилини.

"Зареєструвати особистий кабінет можна самостійно через сайт 104.ua. Для цього необхідно мати електронну пошту, знати свій особовий рахунок і подивитися останні показники лічильника. Або споживач може звернутися у Центр обслуговування клієнтів, де йому нададуть консультацію та допоможуть зареєструватися у даному сервісі", - йдеться у повідомленні.

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