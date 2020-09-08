"Закарпатгаз": 5 тысяч предприятий могут пользоваться сервисом "Бизнес онлайн"

Каждый из почти пяти тысяч юридических лиц Закарпатья, которым предоставляется услуга по распределению природного газа, имеют возможность использовать кабинет "Бизнес онлайн" на сайте 104.ua. Речь идет о бюджетных учреждениях и организациях, предприятиях и тому подобное.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Закарпатгаз".

"Сегодня представители юридических лиц минимум раз в месяц приходят в АО "Закарпатгаз". С данным сервисом есть возможность не ходить на предприятие, а решать все вопросы дистанционно", - пояснила коммерческий директор "Закарпатгаза" Юлия Соколова.

В кабинете "Бизнес онлайн" клиенты могут подавать показания счетчика газа и просматривать историю вычислений, получать счета на оплату услуги по распределению газа и подписывать акты реализации без необходимости посещения организации.

Заключив договор присоединения об использовании системы электронного документооборота "104 Бизнес онлайн", потребитель подтверждает свои действия с помощью электронно-цифровой подписи. Именно ЭЦП позволяет дистанционно оформлять документы, связанные с исполнением договоров о предоставлении услуги по распределению газа.

"Возможность дистанционного решения практически всех вопросов, касающихся распределения газа, особенно ценна в период карантина. Кроме уменьшения количества непосредственных контактов между людьми, потребитель существенно экономит время, ведь все процессы осуществляются быстро и оптимизирована", - говорит начальник отдела коммерческого потребления АО "Закарпатгаз" Виталий Погориляк.

Для регистрации в данном сервисе понадобятся идентификационные данные потребителя (ЭРДПОУ, EIC-код) и актуальная адрес электронной почты.

"Сама же процедура занимает буквально несколько минут. Для этого нужно на сайте 104.ua выбрать вкладку "Регистрация" и пункт "Бизнес онлайн". В появившемся окне ввести данные коммерческого потребителя. Если при регистрации возникнут проблемы, следует отправить письмо в службу технической поддержки biz.support@104.ua или обратиться к менеджеру отдела продаж по месту обслуживания", - говорится в сообщении.