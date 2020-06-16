"Закарпатгаз": за 5 месяцев специалисты выявили краж газа на сумму 960 тыс. гривен

Газовая труба (УНИАН)

Выявляя такие факты, специалисты действуют согласно инструкциям

В течение 5 месяцев 2020 года специалисты АО "Закарпатгаз" выявили 115 случаев несанкционированного отбора природного газа. Нарушители повлекли убытки в размере более 960 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам технического директора АО "Закарпатгаз" Александра Голуба, кражи бытовыми потребителями составляют 90 случаев, а предприятиями и организациями различных форм собственности - 25.

"Самые частые нарушения - вмешательство в работу газовых счетчиков, срыв или повреждение пломб на запорных устройствах, инвентарных заглушек, несанкционированное возобновление газопотребления, а также несанкционированное подключение газовых приборов, в результате которого превышается диапазон вычисления узла учета", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, выявляя такие факты, специалисты действуют согласно инструкциям. Нередко такие дела доводятся до суда.

"В случае обнаружения незаконных действий специалисты предприятия составляют и передают на рассмотрение соответствующей комиссии акт. Впоследствии потребителя приглашают на рассмотрение дела. Если он не выполняет предписание комиссии, тогда дело попадает в суд. Особенно это касается несанкционированных газопроводов и врезок в существующие газопроводы. Такие люди должны осознавать, что своими действиями не только наносят ущерб предприятию, за что будут наказаны, но и подвергают смертельной опасности себя, родственников и соседей", - пояснил Александр Голуб.

В пресс-службе отметили, что уже передано в суд дело о краже, которую совершил предприниматель из села Пийтерфолво, что на Виноградовщине. Ему начислено 148 тыс. гривен штрафных санкций за несанкционированное подключение газовых приборов. По словам пресс-службы, штраф за кражу может получить и физическое лицо (население). Так, за несанкционированный газопровод на 221 тыс. гривен был оштрафован житель села Каменское Иршавского района. В 2019 году газовиками было выявлено 29 несанкционированных газопроводов, убытки от которых превысили 586 тыс. гривен.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мария Тарарыева