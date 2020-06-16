"Закарпатгаз": за 5 місяців спеціалісти виявили крадіжок газу на суму 960 тис. гривень

Газова труба (УНІАН)

Виявляючи такі факти, спеціалісти діють відповідно до інструкцій

Впродовж 5 місяців 2020 року спеціалісти АТ "Закарпатгаз" виявили 115 випадків несанкціонованого відбору природного газу. Порушники спричинили збитки у розмірі більше ніж 960 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За словами технічного директора АТ "Закарпатгаз" Олександра Голуба, крадіжки побутовими споживачами становлять 90 випадків, а підприємствами та організаціями різних форм власності - 25.

"Найчастіші порушення - втручання у роботу газових лічильників, зрив або пошкодження пломб на запірних пристроях, інвентарних заглушок, несанкціоноване відновлення газоспоживання, а також несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок якого перевищується діапазон обчислення вузла обліку", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, виявляючи такі факти, спеціалісти діють відповідно до інструкцій. Нерідко такі справи доводяться до суду.

"У випадку виявлення незаконних дій фахівці підприємства складають і передають на розгляд відповідної комісії акт. Згодом споживача запрошують на розгляд справи. Якщо він не виконує припис комісії, тоді справа потрапляє в суд. Особливо це стосується несанкціонованих газопроводів та врізок в існуючі газопроводи. Такі люди повинні усвідомлювати, що своїми діями не тільки наносять збитки підприємству, через що будуть покарані, а й наражають на смертельну небезпеку себе, родичів та сусідів", - пояснив Олександр Голуб.

У прес-службі зазначили, що уже передано до суду справу про крадіжку, яку вчинив підприємець із села Пийтерфолво, що на Виноградівщині. Йому нараховано 148 тис. гривень штрафних санкцій за несанкціоноване підключення газових приладів. За словами прес-служби, штраф за крадіжку може отримати і фізична особа (населення). Так, за несанкціонований газопровід на 221 тис. гривень був оштрафований мешканець села Кам’янське Іршавського району. У 2019 році газовиками було виявлено 29 несанкціонованих газопроводів, збитки від яких перевищили 586 тис. гривень.

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Автор: Мария Тарарыева