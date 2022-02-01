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"Закарпатгаз": почти 200 тысяч клиентов компании пользуются онлайн-сервисами

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Закарпатская область, Вторник 01 февраля 2022 18:46
"Закарпатгаз": почти 200 тысяч клиентов компании пользуются онлайн-сервисами Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

В 2021 году электронными сервисами для передачи показаний газового счетчика воспользовались почти 200 тысяч клиентов АО "Закарпатгаз". Онлайн-сервисы позволяют уменьшить социальные контакты в условиях карантинных ограничений при оплате коммунальных услуг, контролировать состояние счетов и точность данных за потребленный газ.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаза".

В компании отметили, что в ноябре 2021 года единый сервис для потребителей природного газа 104.ua обновил мобильное приложение: теперь пользователи имеют возможность передавать показания, просто сфотографировав счетчик газа.

"Мы принимаем показания счетчиков с 1 по 5 число ежемесячно и постоянно подчеркиваем, что вносить информацию следует вовремя и корректно. Очень удобным является обновленное мобильное приложение от 104.ua У него интегрирован искусственный интеллект и можно передать показания, просто сфотографировав счетчик", - отмечает коммерческая директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

По словам пресс-службы, в обновленном приложении можно также узнать текущий баланс расчетов за газ и услуги по распределению, оплатить и просмотреть историю платежей, отслеживать данные ежемесячного потребления газа, пересмотреть базовую информацию лицевого счета и заказать звонок для консультации с Оператором ГРМ или поставщиком.

"Ежемесячная передача данных за потребленный газ — ответственность и обязанность каждого потребителя, — разъясняет Юлия Соколова. Ответы на все вопросы можно найти в Кодексе газораспределительных систем, который утвержден постановлением НКРЭКУ №2494 от 30.09.2015 года".

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