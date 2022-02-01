ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Закарпатгаз": майже 200 тисяч клієнтів компанії користуються онлайн-сервісами

Новость на русском →
Закарпатська область, Вівторок 01 лютого 2022 18:46
"Закарпатгаз": майже 200 тисяч клієнтів компанії користуються онлайн-сервісами Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

У 2021 році електронними сервісами для передачі показань газового лічильника скористалися майже 200 тисяч клієнтів АТ "Закарпатгаз". Онлайн-сервіси дозволяють зменшити соціальні контакти в умовах карантинних обмежень при оплаті комунальних послуг, контролювати стан рахунків та точність даних за спожитий газ.

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгазу".

У компанії зазначили, що у листопаді 2021 року єдиний сервіс для споживачів природного газу 104.ua оновив мобільний додаток: тепер користувачі мають змогу передавати показання, просто сфотографувавши лічильник газу.

"Ми приймаємо показання лічильників з 1 по 5 число щомісяця й постійно наголошуємо, що вносити інформацію слід вчасно та коректно. Дуже зручним є оновлений мобільний застосунок від 104.ua. У ного інтегровано штучний інтелект і можна передати показання, просто сфотографувавши лічильник", - зазначає комерційна директорка АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

За словами прес-служби, у оновленому додатку можна також дізнатися поточний баланс розрахунків за газ та послугу з розподілу, оплатити та переглянути історію платежів, відстежувати дані щомісячного споживання газу, переглянути базову інформацію особового рахунку та замовити дзвінок для консультації з Оператором ГРМ або постачальником.

"Щомісячна передача даних за спожитий газ — відповідальність та обов’язок кожного споживача, — роз’яснює Юлія Соколова. Відповіді на усі питання можна знайти у Кодексі газорозподільних систем, який затверджено Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 року".

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область Газ
NEWS
ВООЗ про скасування карантину в країнах: захистіть людей іншими способами
ВООЗ про скасування карантину в країнах: захистіть людей іншими способами
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу