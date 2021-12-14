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На Закарпатье завершилась реконструкция крупнейшего путепровода

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Закарпатье, Вторник 14 декабря 2021 16:08
На Закарпатье завершилась реконструкция крупнейшего путепровода Фото: на Закарпатье завершилась реконструкция крупнейшего путепровода (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На Закарпатье близ с. Батево завершили реконструкцию самого большого путепровода области, который входит в состав трассы М-25 КПП "Соломоново" - Большая Добронь - Яноши" с подъездом к КПП "Косино". Сооружение восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" впервые с момента создания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

"312 метров путепровода, построенного над железнодорожным узлом, начали ремонтировать в апреле 2021 года. Дорога имеет 10 метров проезжей части и по 2,5 м тротуаров с обеих сторон", - говорится в сообщении.

Сооружение было построено еще в начале 80-х годов прошлого века вдоль линии границы с Венгрией. Для надежности конструкции в ходе ремонта дорожники заменили монолитные бетонные плиты и арматурную сетку.

На Закарпатье завершилась реконструкция крупнейшего путепровода

На путепроводе также обустроили крепкое барьерное металлическое, оцинкованное ограждение и перила. Позаботились о водоотводе и гидроизоляции, обустроили деформационные швы.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года - сделать 24 тыс. км.

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