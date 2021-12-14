ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Закарпатті завершилась реконструкція найбільшого шляхопроводу

Новость на русском →
Закарпаття, Вівторок 14 грудня 2021 16:08
На Закарпатті завершилась реконструкція найбільшого шляхопроводу Фото: на Закарпатті завершилась реконструкція найбільшого шляхопроводу (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті поблизу с. Батьово завершили реконструкцію найбільшого шляхопроводу області, що входить до складу траси М-25 КПП "Соломоново” - Велика Добронь - Яноші" з під'їздом до КПП "Косино". Споруду відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вперше з моменту створення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укравтодор".

"312 метрів шляхопроводу, який збудовано над залізничним вузлом, почали ремонтувати у квітні 2021 року. Шляхопровід має 10 метрів проїжджої частини та по 2,5 м тротуарів з обох сторін", - йдеться у повідомленні.

Споруду побудували ще на початку 80-х років минулого століття вздовж лінії кордону з Угорщиною. Для надійності конструкції під час ремонту дорожники замінили монолітні бетонні плити та арматурну сітку.

На Закарпатті завершилась реконструкція найбільшого шляхопроводу

На шляхопроводі також облаштували міцне бар’єрне металеве, оцинковане огородження та поручні. Подбали про водовідведення та гідроізоляцію, облаштували деформаційні шви.

Нагадаємо, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року - зробити 24 тис. км.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
DAILY
Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках