На Закарпатті завершилась реконструкція найбільшого шляхопроводу

На Закарпатті поблизу с. Батьово завершили реконструкцію найбільшого шляхопроводу області, що входить до складу траси М-25 КПП "Соломоново” - Велика Добронь - Яноші" з під'їздом до КПП "Косино". Споруду відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вперше з моменту створення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на " Укравтодор ".

"312 метрів шляхопроводу, який збудовано над залізничним вузлом, почали ремонтувати у квітні 2021 року. Шляхопровід має 10 метрів проїжджої частини та по 2,5 м тротуарів з обох сторін", - йдеться у повідомленні.

Споруду побудували ще на початку 80-х років минулого століття вздовж лінії кордону з Угорщиною. Для надійності конструкції під час ремонту дорожники замінили монолітні бетонні плити та арматурну сітку.

На шляхопроводі також облаштували міцне бар’єрне металеве, оцинковане огородження та поручні. Подбали про водовідведення та гідроізоляцію, облаштували деформаційні шви.