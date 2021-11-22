На Закарпатье задержали четырех украинцев, перевозивших нелегалов из Бангладеш

Правоохранители в Закарпатской области остановили автомобиль с четырьмя украинцами. В машине также находились 10 иностранцев без документов, предположительно, из Бангладеш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы .

Отмечается, что автомобиль Volkswagen правоохранители остановили на окраине села Великие Лазы Ужгородского района Закарпатской области. В машине находились четверо граждан Украины и 10 иностранцев. У последних не было никаких документов. Предварительно, они выходцы из Бангладеш.

По данным следствия, украинцы планировали помочь иностранцам нелегально попасть в страны ЕС. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела по ч.2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Действия иностранцев подпадают под ч. 2 ст.204-1 КУоАП "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".