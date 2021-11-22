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На Закарпатье задержали четырех украинцев, перевозивших нелегалов из Бангладеш

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Ужгород, Понедельник 22 ноября 2021 17:35
На Закарпатье задержали четырех украинцев, перевозивших нелегалов из Бангладеш Фото: на Закарпатье задержали украинцев, перевозивших мигрантов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители в Закарпатской области остановили автомобиль с четырьмя украинцами. В машине также находились 10 иностранцев без документов, предположительно, из Бангладеш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что автомобиль Volkswagen правоохранители остановили на окраине села Великие Лазы Ужгородского района Закарпатской области. В машине находились четверо граждан Украины и 10 иностранцев. У последних не было никаких документов. Предварительно, они выходцы из Бангладеш.

По данным следствия, украинцы планировали помочь иностранцам нелегально попасть в страны ЕС. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела по ч.2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Действия иностранцев подпадают под ч. 2 ст.204-1 КУоАП "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, ранее в Литве задержали двух украинцев за перевозку нелегальных мигрантов.

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Государственная пограничная служба Закарпатская область
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