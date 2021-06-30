На Закарпатье восстанавливают дорогу, которая ведет к туристическим достопримечательностям

В Закарпатской области восстанавливают дорогу национального значения Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, которая соединяет населенные пункты двух областей и ведет к множеству туристических достопримечательностей.
Об этом рассказал заместитель председателя Закарпатской ОГА Иштван Петрушка.
Ремонт, начатый в рамках программы президента "Большая стройка", по состоянию на сайчас выполняют на центральной дороге в городе Перечин.
Там снимают верхние слои старого полотна, фрезеруют и делают основу методом холодного ресайклинга. На одной из полос уже готовятся к укладке выравнивающего и верхнего слоев покрытия.
По словам Петрушки, поток туристов увеличивается ежегодно.
"Многие желающие приезжают сюда, чтобы любоваться природой в селах Лумшоры, Ликицары и других. Популярным стал и Перечин, ведь здесь - Лавандовая гора, Крестный путь, сыроварня и единственный в мире памятник почтальону Федору Фекете", - говорит заместитель главы областной администрации.
Он отметил, что качественная инфраструктура поможет туристам комфортно добираться до туристических мест Закарпатья и даст новые возможности для развития местных общин.
Напомним, в этом году по программе президента во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях создают "Малый Карпатский круг".
Как объяснил координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, этот маршрут соединит дорогами европейского качества горнолыжные курорты, национальные парки и другие туристические магниты региона.