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На Закарпатье восстанавливают дорогу, которая ведет к туристическим достопримечательностям

Автор: РБК-Украина

В Закарпатской области восстанавливают дорогу национального значения Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, которая соединяет населенные пункты двух областей и ведет к множеству туристических достопримечательностей.

Об этом рассказал заместитель председателя Закарпатской ОГА Иштван Петрушка.

Ремонт, начатый в рамках программы президента "Большая стройка", по состоянию на сайчас выполняют на центральной дороге в городе Перечин.

Там снимают верхние слои старого полотна, фрезеруют и делают основу методом холодного ресайклинга. На одной из полос уже готовятся к укладке выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

По словам Петрушки, поток туристов увеличивается ежегодно.

"Многие желающие приезжают сюда, чтобы любоваться природой в селах Лумшоры, Ликицары и других. Популярным стал и Перечин, ведь здесь - Лавандовая гора, Крестный путь, сыроварня и единственный в мире памятник почтальону Федору Фекете", - говорит заместитель главы областной администрации.

Он отметил, что качественная инфраструктура поможет туристам комфортно добираться до туристических мест Закарпатья и даст новые возможности для развития местных общин.

Напомним, в этом году по программе президента во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях создают "Малый Карпатский круг".

Как объяснил координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, этот маршрут соединит дорогами европейского качества горнолыжные курорты, национальные парки и другие туристические магниты региона.

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Большая стройкаЗакарпатская область