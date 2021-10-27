На Закарпатье создали фейковую "Дию" для подделки COVID-сертификатов и паспортов

"Житель Запорожской области разработал фейкову версию приложения "Дия", с помощью которого пользователи создавали поддельные копии документов - паспорта, сертификаты вакцинации от болезни COVID-19, водительские удостоверения и т. д.", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина за денежное вознаграждение сбывал доступ к мобильному приложению через мессенджер Telegram.

Правоохранители провели обыски по месту жительства мошенника и изъяли у него компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: на Закарпатье создали фейковую "Дию" (gp.gov.ua)