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На Закарпатье разоблачили "типографию" COVID-сертификатов. Ежемесячно делали тысячи подделок

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Закарпатская область, Вторник 04 января 2022 19:08
На Закарпатье разоблачили "типографию" COVID-сертификатов. Ежемесячно делали тысячи подделок Фото: на Закарпатье разоблачили "типографию" COVID-сертификатов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ разоблачила масштабную схему изготовления поддельных международных COVID-сертификатов на Закарпатье. Злоумышленники ежемесячно создавали тысячи подделок на подпольной типографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, фигуранты также наладили массовое изготовление фальшивых справок о негативных результатах ПЦР-тестирования.

Известно, что фиктивные документы они "заверяли" поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей, а готовую "продукцию" сбывали клиентам, которых подыскивали через своего сообщника в одном из больниц региона.

По предварительным данным, "прибыли" участников схемы составляли сотни тысяч гривен.

Известно, что "схему" организовали четверо местных жителей. Среди них - представители коммерческой структуры и районной автошколы, где фигуранты обустроили "типографию".

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили:

  • фиктивные международные свидетельства о вакцинации и справки о негативных результатах ПЦР-тестов;
  • поддельные печати;
  • электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас всем четверым злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

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