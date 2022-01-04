На Закарпатті викрили "друкарню" COVID-сертифікатів. Щомісяця робили тисячі підробок

СБУ викрила масштабну схему виготовлення підроблених міжнародних COVID-сертифікатів на Закарпатті. Зловмисники щомісяця створювали тисячі підробок на підпільній типографії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, фігуранти також налагодили масове виготовлення фальшивих довідок про негативні результати ПЛР-тестування.

Відомо, що фіктивні документи вони "завіряли" підробленими печатками, QR-кодами та сфальсифікованими підписами сімейних лікарів, а готову "продукцію" збували клієнтам, яких підшукували через свого спільника в одному із лікарень регіону.

За попередніми даними, "прибутки" учасників схеми становили сотні тисяч гривень.

Відомо, що "схему" організували четверо місцевих жителів. Серед них - представники комерційної структури та районної автошколи, де ділки облаштували "типографію".

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці виявили:

фіктивні міжнародні свідоцтва про вакцинацію та довідки про негативні результати ПЛР-тестів;

підроблені печатки;

електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами незаконної діяльності.

Наразі всім чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) ККУ. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.