На Закарпатье в рамках "Большой стройки" разбирают скалу, чтобы расширить дорогу, - ОГА

Проект реализуется в рамках программы президента "Большая стройка".

"Протяженность горы составляет 130 метров, а сложность работ заключается в том, что почти весь объем, который следует вывезти - это твердая скальная порода. По сравнению с предыдущей горой, которую уже разбирали ранее, почвы практически нет - один камень. Благодаря этим работам подрядчик сможет расширить дорожное полотно до 8 метров", - рассказал Билецкий.

Как известно, трасса Н-09 соединяет Закарпатье с Ивано-Франковской и Львовской областями и является самой длинной на территории Закарпатской области протяженностью 209 км. Именно на этом маршруте находятся рекордные по количеству и размерам подпорные стены.