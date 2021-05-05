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На Закарпатті в рамках "Великого будівництва" розбирають скелю, аби розширити дорогу, - ОДА

Новость на русском → Закарпаття, Середа 05 травня 2021 15:28
На Закарпатті в рамках "Великого будівництва" розбирають скелю, аби розширити дорогу, - ОДА Фото: на Закарпатті розбирають скелю, аби розширити дорогу (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Щоб розширити проїжджу частину, у межах автодороги Н-09 Мукачево - Івано-Франківськ - Львів у селі Костилівка Рахівського району підрядник розбирає скелю.

Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Проект реалізується у рамках програми президента "Велике будівництво".

"Протяжність гори складає 130 метрів, а складність робіт полягає у тому, що майже весь об’єм, який слід вивезти - це тверда скельна порода. У порівнянні з попередньою горою, яку вже розбирали раніше, ґрунту практично немає - одне каміння. Завдяки цим роботам підрядник зможе розширити дорожнє полотно до 8 метрів", - розказав Білецький.

Як відомо, траса Н-09 сполучає Закарпаття з Івано-Франківською та Львівською областями і є найдовшою дорогою на території Закарпатської області протяжністю 209 км. Саме на цьому маршруті розміщені рекордні за кількістю і розмірами підпірні стінки.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента та координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що ремонт доріг місцевого значення - один із пріоритетів на 2021 рік, і цього року їх буде відремонтовано загалом 2000 км.

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