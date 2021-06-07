На Закарпатье по программе Зеленского открыли еще одно приемное отделение

В отделении провели капитальный ремонт и закупили современное оборудование, которое позволит сразу проводить диагностику пациентов и начинать лечение. В случае необходимости пациентов будут безотлагательно готовить к операциям. Такая оперативность поможет спасать жизни.

В частности, в больнице появился новый цифровой рентгеновский аппарат, 64-срезовая компьютерно-томографическая система Revolution EVO, аппарат ультразвуковой диагностики. Стоимость техники составила почти 25 млн гривен.

Кроме того, больница закупила дефибрилляторы, функциональные кровати, мониторы пациента, центральные станции мониторинга, анализаторы крови и мочи на сумму более 1,7 млн гривен.

Сам ремонт обошелся в 13,7 млн гривен.

"Это очередной масштабный проект развития медицинской инфраструктуры Закарпатья, реализованный в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", - комментирует глава ОГА Анатолий Полосков.