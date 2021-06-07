На Закарпатье по программе Зеленского открыли еще одно приемное отделение
В Тячевской районной больнице после реконструкции и перепланировки открыли новое приемное отделение, которое будет оказывать первую и неотложную помощь.
В отделении провели капитальный ремонт и закупили современное оборудование, которое позволит сразу проводить диагностику пациентов и начинать лечение. В случае необходимости пациентов будут безотлагательно готовить к операциям. Такая оперативность поможет спасать жизни.
В частности, в больнице появился новый цифровой рентгеновский аппарат, 64-срезовая компьютерно-томографическая система Revolution EVO, аппарат ультразвуковой диагностики. Стоимость техники составила почти 25 млн гривен.
Кроме того, больница закупила дефибрилляторы, функциональные кровати, мониторы пациента, центральные станции мониторинга, анализаторы крови и мочи на сумму более 1,7 млн гривен.
Сам ремонт обошелся в 13,7 млн гривен.
"Это очередной масштабный проект развития медицинской инфраструктуры Закарпатья, реализованный в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", - комментирует глава ОГА Анатолий Полосков.
Напомним, как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году в рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского откроют 177 модернизированных приемных отделений с новым оборудованием.