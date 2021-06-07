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На Закарпатье по программе Зеленского открыли еще одно приемное отделение

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Закарпатье, Понедельник 07 июня 2021 13:01
На Закарпатье по программе Зеленского открыли еще одно приемное отделение Фото: на Закарпатье по программе Зеленского открыли еще одно приемное отделение (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Тячевской районной больнице после реконструкции и перепланировки открыли новое приемное отделение, которое будет оказывать первую и неотложную помощь.

Об этом сообщили в Закарпатской областной госадминистрации.

В отделении провели капитальный ремонт и закупили современное оборудование, которое позволит сразу проводить диагностику пациентов и начинать лечение. В случае необходимости пациентов будут безотлагательно готовить к операциям. Такая оперативность поможет спасать жизни.

В частности, в больнице появился новый цифровой рентгеновский аппарат, 64-срезовая компьютерно-томографическая система Revolution EVO, аппарат ультразвуковой диагностики. Стоимость техники составила почти 25 млн гривен.

На Закарпатье по программе Зеленского открыли еще одно приемное отделение

Кроме того, больница закупила дефибрилляторы, функциональные кровати, мониторы пациента, центральные станции мониторинга, анализаторы крови и мочи на сумму более 1,7 млн гривен.

Сам ремонт обошелся в 13,7 млн гривен.

"Это очередной масштабный проект развития медицинской инфраструктуры Закарпатья, реализованный в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", - комментирует глава ОГА Анатолий Полосков.

Напомним, как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году в рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского откроют 177 модернизированных приемных отделений с новым оборудованием.

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