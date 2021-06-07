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На Закарпатті за програмою Зеленського відкрили ще одне приймальне відділення

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Закарпаття, Понеділок 07 червня 2021 13:01
На Закарпатті за програмою Зеленського відкрили ще одне приймальне відділення Фото: на Закарпатті за програмою Зеленського відкрили ще одне приймальне відділення (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Тячівській районній лікарні після реконструкції та перепланування відкрили нове приймальне відділення, яке надаватиме першу і невідкладну допомогу.

Про це повідомили у Закарпатській обласній держадміністрації.

У відділенні провели капітальний ремонт та закупили сучасне обладнання, яке дозволить одразу проводити діагностику пацієнтів та починати лікування. В разі потреби пацієнтів невідкладно готуватимуть до операцій. Така оперативність допоможе рятувати життя.

Зокрема, в лікарні з’явився новий цифровий рентгенівський апарат, 64-зрізова комп'ютерно-томографічна система Revolution EVO, апарат ультразвукової діагностики. Вартість техніки склала майже 25 млн гривень.

На Закарпатті за програмою Зеленського відкрили ще одне приймальне відділення

Крім того, лікарня закупила дефібрилятори, функціональні ліжка, монітори пацієнта, центральні станції моніторингу, аналізатори крові та сечі на суму понад 1,7 млн гривень.

Сам ремонт обійшовся у 13,7 млн гривень.

"Це черговий масштабний проект розбудови медичної інфраструктури Закарпаття, реалізований у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", - коментує голова ОДА Анатолій Полосков.

Нагадаємо, як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, у 2021 році в рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського відкриють 177 модернізованих приймальних відділень з новим обладнанням.

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