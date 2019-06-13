На Закарпатье подсчитали убытки от паводка

Закарпатская областная государственная администрация подсчитала убытки от майского паводка - общая сумма ущерба составила более 500 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Как сообщается, областные службы завершили работу по установлению убытков от паводка.

"Оформить необходимую документацию удалось очень оперативно - в течение трех недель после стихийного бедствия", - отметил и.о. главы облгосадминистрации Ярослав Галас.

По его словам, в семи районах области необходимо восстановить 204 объекта на общую сумму 352,3 млн гривен.

"Это размытые автодороги, разрушеные и поврежденые берегоукрепления, заиленные русла рек, поврежденые мосты и мостовые переходы и тому подобное. Часть необходимых денег для этого уже выделяется из резервных фондов областного и районных бюджетов", - сообщил Галас.

Кроме ОГА по средствам в резервный фонд госбюджета обратились Служба автомобильных дорог в Закарпатской области и бассейнового управления водных ресурсов "Тиса".

"Комиссии по чрезвычайным ситуациям подтвердили нанесенный ущерб и осуществили расчет потребности на восстановление объектов государственного значения на общую сумму более 150 млн гривен", - заявил Ярослав Галас.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 мая президент Украины Владимир Зеленский позвонил и.о. главы Закарпатской ОГА Ярославу Шума в связи с паводками на Закарпатье. Президент поручил ОГА держать ситуацию под контролем и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.

Утром 24 мая в ГСЧС сообщили, что в западных областях Украины в результате паводков повреждены несколько десятков домов. Остаются подтопленными 23 жилых дома. Также водой разрушен мост местного значения.