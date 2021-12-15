На Закарпатье отремонтировали 25 км международной трассы "Соломоново - Яноши"

На 25 километрах маршрута международного значения М-25 "Соломоново - Чоп - Большая Добронь - Косино - Яноши" в Закарпатской области завершены ремонтные работы, которые выполнялись по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Закарпатской ОГА Виктора Микиты в Facebook .

В пределах Ужгородского района работы полностью завершены, в Береговском завершатся в следующем году.

"Так, в селе Косонь, вблизи которого расположен пункт пропуска на границе с Венгрией, подрядная организация завершила все работы. Здесь уложено новое покрытие, нанесена дорожная разметка, обустроены съезды и обочины, что позволяет передвигаться по этому маршруту безопасно и с комфортом", - рассказал глава области.

Он добавил, что в селе Балажер также уже отремонтировано дорожное покрытие. Там устроили финишный слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, нанесли дорожную разметку и завершили ремонт мостового перехода.

В общей сложности на маршруте М-25 расположены 6 малых мостовых переходов, из которых 5 уже полностью отремонтированы.

По словам главы ОГА, обновленная дорога будет способствовать увеличению притока туристов в Закарпатье, так как она ведет в оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино".

"Благодаря президентской инициативе Владимира Зеленского "Большая стройка" вместе с улучшением автодорог области растут экономические показатели и повышается туристическая привлекательность края", - подчеркнул Никита