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На Закарпатті відремонтували 25 км міжнародної траси "Соломоново - Яноші"

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Закарпаття, Середа 15 грудня 2021 15:56
На Закарпатті відремонтували 25 км міжнародної траси "Соломоново - Яноші" Фото: на Закарпатті відремонтували 25 км траси М-25 (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

На 25 кілометрах маршруту міжнародного значення М-25 "Соломоново - Чоп - Велика Добронь - Косино - Яноші" у Закарпатській області завершено ремонтні роботи, які виконувалися за програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови Закарпатської ОДА Віктора Микити у Facebook.

У межах Ужгородського району роботи повністю завершені, в Берегівському завершаться наступного року.

"Так, у селі Косонь, поблизу якого розташований пункт пропуску на кордоні з Угорщиною, підрядна організація завершила всі роботи. Тут укладено нове покриття, нанесено дорожню розмітку, облаштовані з'їзди та узбіччя, що дозволяє пересуватися цим маршрутом безпечно та з комфортом", - розповів очільник області.

Він додав, що у селі Балажер також вже відремонтовано дорожнє покриття. Там влаштували фінішний шар покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону, нанесли дорожню розмітку та завершили ремонт мостового переходу.

Загалом на маршруті М-25 розташовані 6 малих мостових переходів, з яких 5 уже повністю відремонтовані.

За словами голови ОДА, оновлена дорога сприятиме збільшенню притоку туристів до Закарпаття, адже вона веде до оздоровчо-рекреаційного комплексу "Косино".

"Завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського "Велике будівництво" разом із покращенням автошляхів області зростають економічні показники та підвищується туристична привабливість краю", - наголосив Микита.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ініційоване ним "Велике будівництво" відновить об’єкти історичної, культурної спадщини, а також прокладе до них нові шляхи.

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