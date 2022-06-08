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Закарпатье отказывается отправлять топливо в другие регионы Украины

Новина українською →
Украина, Среда 08 июня 2022 14:14
Закарпатье отказывается отправлять топливо в другие регионы Украины Фото: Топливо из Закарпатья отказываются вывозить в другие области Украины (dpsu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Топливные компании Закарпатья отказались поставлять топливо в другие регионы Украины, пока не будет обеспечена потребность области. Топливо не выходит за пределы области "даже несмотря на сверхрентабельные предложения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главу областной военной администрации области Василия Микиту, которого цитирует пресс-служба ОВА.

По его словам, все поставщики работают в одной команде на единый топливный рынок области с одинаковыми условиями и занимают здесь 40%, что более чем в 10 раз превышает долю до начала активной фазы войны.

"Это главный показатель персональной ответственности каждого предпринимателя за безопасность в топливно-энергетическом секторе Закарпатья", - заявил Микита.

Во время встречи главы ОВА с представителями топливного сектора экономики речь шла об объемах потребления нефтепродуктов, их поставках из стран ЕС.

"Важно, наш бизнес имеет контракты с зарубежными компаниями, кроме того, сейчас грузовики с цистернами, которые направляются с горючим или по нему проходят таможенный контроль вне очереди. Благодаря бизнесу нам удалось урегулировать ситуацию на рынке нефтепродуктов, уменьшить очереди на автозаправочных станциях, помочь аграриям в приобретении топлива для проведения посевной", - сказал Микита.

Напомним, пограничники и таможенники в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с горючим и за горючим в страны Евросоюза. Это будет способствовать более быстрому решению проблемы дефицита топлива в Украине.

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