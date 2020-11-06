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На Закарпатье ослабили карантин, несмотря на "красную зону"

Ужгород, Пятница 06 ноября 2020 16:22
На Закарпатье ослабили карантин, несмотря на "красную зону"
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Часть Закарпатская область попала в "красную зону" после того, как обновили карантинное зонирование. Несмотря на это Комиссия ТЭБ и ЧС разрешила ослабить ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Так, в регионе будет разрешено посещение садиков и школ для начальных классов, регулярные перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах для работников, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Кроме того, заведения общественного питания будут работать с 7:00 до 20:00.

Также будет разрешено посещать заведения социальных или реабилитационных услуг.

При этом в области начнут действовать ряд ограничений - будет запрещено проведение концертов и массовых мероприятий, работа кинотеатров, за исключением автокинотеатров,

Отметим, в "красную область" попали города Ужгород, Берегово, Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области.

Напомним, сегодня Украину разделили на две зоны карантина. "Желтой" и "зеленой" карантинных зон больше в стране не осталось, все регионы стали "оранжевыми" или "красными".

Также сообщалось, что Киев остался в "оранжевой" зоне карантина.

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Новости Украины Общество Закарпатская областькарантин

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