На Закарпатье ослабили карантин, несмотря на "красную зону"

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Часть Закарпатская область попала в "красную зону" после того, как обновили карантинное зонирование. Несмотря на это Комиссия ТЭБ и ЧС разрешила ослабить ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Так, в регионе будет разрешено посещение садиков и школ для начальных классов, регулярные перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах для работников, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Кроме того, заведения общественного питания будут работать с 7:00 до 20:00.

Также будет разрешено посещать заведения социальных или реабилитационных услуг.

При этом в области начнут действовать ряд ограничений - будет запрещено проведение концертов и массовых мероприятий, работа кинотеатров, за исключением автокинотеатров,

Отметим, в "красную область" попали города Ужгород, Берегово, Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области.

Напомним, сегодня Украину разделили на две зоны карантина. "Желтой" и "зеленой" карантинных зон больше в стране не осталось, все регионы стали "оранжевыми" или "красными".

Также сообщалось, что Киев остался в "оранжевой" зоне карантина.