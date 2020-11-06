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На Закарпатті послабили карантин, попри на "червону зону"

Ужгород, П'ятниця 06 листопада 2020 16:22
На Закарпатті послабили карантин, попри на "червону зону"
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Частина Закарпатська область потрапила в "червону зону" після того, як оновили карантинний зонування. Попри це Комісія ТЕБ та НС дозволила послабити обмеження.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Так, в регіоні буде дозволено відвідування садочків та шкіл для початкових класів, регулярні перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах для працівників, що забезпечують життєдіяльність міста.

Крім того, заклади громадського харчування працюватимуть з 7:00 до 20:00.

Також буде дозволено відвідувати заклади соціальних або реабілітаційних послуг.

При цьому в області почнуть діяти ряд обмежень - буде заборонено проведення концертів та масових заходів, робота кінотеатрів, за винятком автокінотеатрів,

Відзначимо, в "червону область" потрапили міста Ужгород, Берегово, Чоп, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області.

Нагадаємо, сьогодні Україну розділили на дві зони карантину. "Жовтої" та "зеленої" карантинних зон більше в країні не залишилося, всі регіони стали "помаранчевими" чи "червоними".

Також повідомлялося, що Київ залишився в "помаранчевій" зоні карантину.

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Новини України Суспільство Закарпатська областькарантин

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