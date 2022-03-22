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На Закарпатье организовали противодействие фейкам россиян против венгерского сообщества области

Фото: на Закарпатье организовали противодействие фейкам россиян против венгерского сообщества области (t me)
Автор: Артем Горовенко

На Закарпатье фиксируется подрывная деятельность спецслужб России. Среди жителей области распространяются фейки, направленные на внутреннюю дестабилизацию в регионе, но ситуация остается под полным контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской областной военной администрации Виктора Микиту в Telegram-канале.

"Объектом этих мероприятий ожидаемо стала венгерская община нашего региона, представителям которой начали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами. В то же время на российских информационных ресурсах распространяют дезинформацию о так называемом "желании венгерской общины области отсоединиться от Украины", - отметил Микита.

Но в области, по его словам, о таких намерениях оккупанта было известно задолго до начала информационной атаки. А потому власть была готова противодействовать системно и эффективно. Благодаря этому ситуация на Закарпатье полностью контролируемая.

"Спасибо представителям венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России. У врага нет ни единого шанса расшатать как никогда объединенное Закарпатье! Мы победим, мы - на своей земле", - подчеркнул Микита.

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Закарпатье