На Закарпатье огонь полностью уничтожил церковь

Во вторник утром, 18 января, в селе Стужица Закарпатской области произошел пожар в деревянной церкви. Здание полностью было уничтожено огнем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.
Инцидент произошел около 05:50. Загорелось здание Свято-Николаевской церкви. Огонь охватил кровлю, стены и все, что было внутри здания.
На место оперативно прибыли спасатели. К 06:55 им удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров. В 08:10 пожарные окончательно потушили огонь. Спасти из церкви ничего не удалось.
Предварительно, пострадавших вследствие инцидента нет. Причину возгорания и размер нанесенного ущерба оценивают правоохранители.
Напомним, в Голосеевском районе Киева на территории завода загорелся грузовик. В результате пострадал водитель.