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На Закарпатье огонь полностью уничтожил церковь

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник утром, 18 января, в селе Стужица Закарпатской области произошел пожар в деревянной церкви. Здание полностью было уничтожено огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.

Инцидент произошел около 05:50. Загорелось здание Свято-Николаевской церкви. Огонь охватил кровлю, стены и все, что было внутри здания.

На место оперативно прибыли спасатели. К 06:55 им удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров. В 08:10 пожарные окончательно потушили огонь. Спасти из церкви ничего не удалось.

Фото: на Закарпатье огонь охватил церковь (zk.dsns.gov.ua)

Предварительно, пострадавших вследствие инцидента нет. Причину возгорания и размер нанесенного ущерба оценивают правоохранители.

Напомним, в Голосеевском районе Киева на территории завода загорелся грузовик. В результате пострадал водитель.

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Пожар