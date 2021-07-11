На Закарпатье объявили угрозу схода селевых потоков и подтопления
В Закарпатской области возможны подтопления и схождение селевых потоков во второй половине 11 июля. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС),
"Во второй половине суток 11 июля, преимущественно в горных районах Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подтопления ожидаются в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав, повышение уровней воды на малых водотоках и верховьях рек на 0.5 - 1.0 м.
Также в горных районах существует угроза схода небольших селей и оползней.