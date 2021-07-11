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На Закарпатті оголосили загрозу сходження селевих потоків і підтоплення

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Закарпатська область , Неділя 11 липня 2021 16:25
На Закарпатті оголосили загрозу сходження селевих потоків і підтоплення Фото: на Закарпатті оголосили загрозу сходу селевих потоків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Закарпатській області можливі підтоплення та сходження селевих потоків у другій половині 11 липня. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС),

"У другій половині доби 11 липня, переважно в гірських районах Закарпатської області, в місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого і схильного стоку з підтопленням знижених місць", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підтоплення очікуються в населених пунктах, в результаті захаращення русел струмків і водовідвідних канав, підвищення рівнів води на малих водотоках і верхів'ях річок на 0.5 - 1.0 м.

Також в гірських районах існує загроза сходу невеликих селів і зсувів.

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