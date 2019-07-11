На Закарпатье обстреляли автомобиль офицера полиции

В Ужгороде сегодня утрам, 11 июля, обстреляли автомобиль начальника облуправления защиты экономики Андрея Иванкива. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает РБК-Украина.

По словам Авакова, в автомобиль правоохранителя было произведено пять выстрелов.

"У нас сегодня утром произошло чрезвычайное событие, при котором 5 выстрелов было произведено в нашего офицера на Закарпатье, когда он ехал на работу. Это была направленная акция в попытке остановить эфективно действующее подразделение полиции, которое на Закарпатье борется с контрабандой", - сообщил он.

Фото: mvs.gov.ua

Кроме того, Аваков отметил, что сегодняшние события не остановят борьбу с контрабандой в регионе.

"В течение последних нескольких месяцев полицией ведется системная атака на всю контрабандную инфраструктуру Западного региона. И мы видим, что недобросовестные люди таким образом пытаются сопротивляться. Хочу заявить, что это нас ни в коей мере не остановит, а наоборот делает более решительными", - сказал Аваков.

Фото: mukachevo.net

Глава Нацполици Сергей Князев отметил, что в результате происшествия пострадала женщина, которая проходила мимо.

"Одна из рабочих версий, это результат той эффективной работы, которую осуществляют подразделения Нацполиции в регионе", - заявил он, отметив, что сегодняшнее происшествие является покушением на правоохранителя.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце июня текущего года сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины изъяли на Закарпатье рекордную партию контрабандных сигарет.