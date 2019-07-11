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На Закарпатті обстріляли автомобіль офіцера поліції

Новини » Надзвичайні події    11.07.2019 - 13:49
На Закарпатті обстріляли автомобіль офіцера поліції
Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

В автомобіль правоохоронця було здійснено п'ять пострілів

В Ужгороді сьогодні вранці, 11 липня, обстріляли автомобіль начальника облуправління захисту економіки Андрія Іванків. Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє РБК-Україна.

За словами Авакова, в автомобіль правоохоронця було здійснено п'ять пострілів.

"У нас сьогодні вранці сталася надзвичайна подія, при якій 5 пострілів було зроблено в нашого офіцера на Закарпатті, коли він їхав на роботу. Це була спрямована акція в спробі зупинити ефективно діючий підрозділ поліції, що на Закарпатті бореться з контрабандою", - повідомив він.

 

Фото: mvs.gov.ua

Крім того, Аваков зазначив, що сьогоднішні події не зупинять боротьбу з контрабандою в регіоні.

"Протягом останніх декількох місяців поліцією ведеться системна атака на всю контрабандну інфраструктуру Західного регіону. І ми бачимо, що недобросовісні люди таким чином намагаються чинити опір. Хочу заявити, що це нас ні в якій мірі не зупинить, а навпаки робить більш рішучими", - сказав Аваков.

Глава Нацполіці Сергій Князєв зазначив, що в результаті події постраждала жінка, яка проходила повз.

"Одна із робочих версій, що це результат тої ефективної праці, яку здійснюють підрозділи Нацполіції у регіоні", - заявив він, зазначивши, що сьогоднішня подія є замахом на правоохоронця.

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Новини України ЗакарпаттязамахАрсен Аваков
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