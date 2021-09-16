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На Закарпатье ночью произошел масштабный пожар в цехе по производству брикета

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Четверг 16 сентября 2021 08:31
На Закарпатье ночью произошел масштабный пожар в цехе по производству брикета Фото: в Закарпатской области горел цех по производству брикета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Ночью в Закарпатской области горел цех по производству брикета. Пожар произошел на территории ООО "Орион".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям 16 сентября в 02:06. Пожар возник в пгт Дубовое Тячевского района.

Горело одноэтажное здание цеха (размером 100х50 м) по производству брикета.

В 03:47 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Огнем уничтожена кровля на площади 1 200 метров квадратных и оборудование для производства брикета.

К тушению привлекались 21 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

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Закарпатская область Пожар
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