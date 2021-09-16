На Закарпатті вночі сталася масштабна пожежа в цеху з виробництва брикету
Фото: в Закарпатській області горів цех з виробництва брикету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вночі в Закарпатській області горів цех з виробництва брикету. Пожежа сталася на території ТОВ "Оріон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Інформація про загорання надійшла рятувальникам 16 вересня о 02:06. Пожежа виникла у смт Дубове Тячівського району.
Горіла одноповерхова будівля цеху (розміром 100х50 м) з виробництва брикету.
О 03:47 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
Вогнем знищено покрівлю на площі 1 200 метрів квадратних та устаткування для виробництва брикету.
До гасіння залучалися 21 людина та 3 одиниці техніки ДСНС.