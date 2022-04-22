На Закарпатье мошенники спекулируют на поддержке армии от имени ОВА

"На территории области работают мошенники, которые прикрываются моим именем и должностью, документами и распоряжениями, которые якобы подписаны председателем Закарпатской ОВА Виктором Никитой. Они призывают учреждения и организации перечислить средства на поддержку ВСУ и предоставляют для этого реквизиты карт и счетов. И просят немало – 150 тысяч гривен", - сказал первый заместитель главы края Мирослав Белецкий.

Он отметил, что ни одного распоряжения о перечислении средств на ВСУ председатель областной военной администрации не подписывал.

"Прошу каждого реагировать на сообщения и звонки, которые поступают якобы от меня, и сообщать в правоохранительные органы. Один из вариантов номера, с которого звонят, – 0935384215", - уточнил Билецкий.