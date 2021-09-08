На Закарпатье горит дом гостиничного типа. Пожарные спасли мужчину
Фото: на Закарпатье горит отель (t.me/dsns_telegram)
В Закарпатской области сегодня, 8 сентября, вспыхнул пожар в частном доме гостиничного типа. Спасатели уже локализовали огонь на кровле здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в селе Голубино Мукачевского района. В двухэтажном доме гостиничного типа произошло возгорание кровли на площади 260 квадратных метров.
"В 15:00 пожар локализован. Во время тушения дома спасен мужчина. Жертв и пострадавших нет", - рассказали спасатели.
Огонь тушат более 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.