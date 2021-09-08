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На Закарпатті горить будинок готельного типу. Пожежники врятували чоловіка

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Голубине, Середа 08 вересня 2021 15:29
На Закарпатті горить будинок готельного типу. Пожежники врятували чоловіка Фото: на Закарпатті горить готель (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області сьогодні, 8 вересня, спалахнула пожежа в приватному будинку готельного типу. Рятувальники вже локалізували вогонь на покрівлі будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у селі Голубине Мукачівського району. У двоповерховому будинку готельного типу сталося займання покрівлі на площі 260 квадратних метрів.

"О 15:00 пожежу локалізовано. Під час гасіння будинку врятовано чоловіка. Жертв та постраждалих немає", - розповіли рятувальники.

Вогонь гасять понад 20 людей особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

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ДСНС Закарпаття Закарпатська область Пожежа
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