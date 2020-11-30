Агитировали за "Великую Венгрию": СБУ провела обыски в благотворительном фонде

В Закарпатской области руководителей иностранного благотворительного фонда заподозрили в ведении подрывной деятельности в пользу Венгрии. Правоохранители не исключают вмешательства во внутренние дела Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Сейчас спецслужба проверяет причастность фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины. В частности, фонд мог вмешиваться во внутренние дела Украины и причинить ущерб государственной безопасности.

Руководителей фонда подозревают в распространении действия фейкового законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы Украины. В частности, фонд мог агитировать за создание венгерской автономии в Закарпатской области.

"Во время обысков обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье. Также изъята компьютерная техника средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу", - рассказали в СБУ.

Кроме того, правоохранители проверяют факты содействия иностранному государству со стороны отдельных украинских общественных деятелей.

"Они подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности в совершении действий с признаками государственной измены", - добавили в СБУ.

Напомним, недавно пограничники не пустили в Украину венгерского чиновника. Иностранный политик агитировал на местных выборах в Украине.