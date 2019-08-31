На Закарпатье 850 предприятий обустроили счетчики газа средствами дистанционной передачи данных

850 предприятий Закарпатской области обустроили коммерческие узлы учета средствами дистанционной передачи данных, а еще 1100 объектов до сих пор не установили такие модемы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Закарпатгаза".

Руководители предприятий должны позаботиться об установке необходимого оборудования уже в ближайшее время. Требование обустройства счетчиков газа средствами дистанционной передачи данных распространяется на предприятия с объемами потребления более чем 10 тыс куб. м газа в год, или на счетчики

типоразмером G-10 и больше.

Приборы дистанционной передачи присылают данные об объемах потребления оператору ГРС ежедневно. Это необходимо для надлежащей организации суточной балансировки природного газа на внутреннем рынке Украины, которая стартовало 1 марта 2019 года.

"Необходимость установки модемов содержится в Кодексе газораспределительных систем с целью максимально точного контроля за объемами потребления голубого топлива. С наступлением отопительного сезона, когда использование газа возрастает в разы, этот вопрос приобретает чрезвычайную актуальность. Процедура суточной балансировки невозможна без своевременной передачи показаний приборов учета", - говорит и.о. коммерческого директора АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

АО "Закарпатгаз" предоставляет весь спектр услуг, необходимый для установки модемов. Речь идет как об изготовлении рабочего проекта, официального оформления документации, так и об установке специального оборудования на счетчики.

"Чтобы установить модем, организации-заявителю необходимо пройти несколько этапов. В частности, получить техническое задание на проектирование. Для этого нужно обратиться в Центр обслуживания клиентов АО "Закарпатгаз" или скачать его на официальном сайте компании. Далее будет происходить разработка рабочего проекта, закупка необходимого оборудования, его монтаж и принятие в эксплуатацию", - пояснил главный метролог АО "Закарпатгаз" Тарас Бойчин.

Как только необходимое оборудование для дистанционной передачи данных будет установлено, информация об объемах потребленного газа будет передаваться ежедневно в автоматическом режиме.

"На один проект от начала и до завершения тратится в среднем 3-4 недели. А это означает, что предприятия должны позаботиться заблаговременно об установке таких приборов, а не делать это за 2-3 дня до начала отопительного периода", - отметила и.о. коммерческого директора АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

Необходимость установки модемов на газовых счетчиках неоднократно подчеркивала и Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг. Однако более половины юридических лиц Закарпатья еще не установили необходимое оборудование.