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Захворюваність на COVID в Україні влітку зросла майже в 13 разів, - МОЗ

Україна, Неділя 25 серпня 2024 16:51
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Захворюваність на COVID в Україні влітку зросла майже в 13 разів, - МОЗ Фото: Захворюваність на COVID зросла майже в 13 разів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За останні три місяці захворюваність на COVID в Україні зросла майже в 13 разів. Тільки за серпень в країні зафіксували понад 25 тисяч випадків захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступнка міністра охорони здоров'я України Марії Карчевич в ефірі телемарафону.

Карчевич зазначила, що за неповний серпень в Україні вже зафіксували понад 26 тисяч випадків "коронавіруса". Для порівняння в червні таких випадків було всього 2300.

"Ще в часи пандемії було запроваджено законодавство, за яким можна отримати лікарняний дистанційно - це зменшує кількість контактів, і перебуваючи вдома можна звернутися до лікаря, проконсультуватись і на 5 днів отримати довідку про непрацездатність", - пояснила заступник міністра.

Водночас вона зауважила, що якщо захворювання триває понад 5 днів, це свідчить про важкі симптоми, тому варто фізично звернутись до лікаря та отримати лікування

COVID-19 в Україні

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що у липні захворюваність на COVID-19 в Україні збільшилася вшестеро.

Ба більше, у Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19.

Варто також зазначити, що на початку серпня в Івано-Франківській області 80-річна жінка померла від нового штаму COVID-19 FLiRT. РБК-Україна дізналось в лікаря про особливості нового штаму COVID-19.

Детальніше про особливості перебігу захворювання, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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