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У Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19, - КМДА

Київ, Вівторок 20 серпня 2024 19:53
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У Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19, - КМДА Фото: у Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19. За останню добу було госпіталізовано 34 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург.

"Так, якщо 1 серпня в столичних лікарнях перебували 87 пацієнтів, то станом на 20 серпня їх вже 130. Причому за останню добу до медичних закладів поступили 34 людини. Це майже вдвічі більше ніж кількість госпіталізованих напередодні. Також спостерігається тенденція зростання рівня захворюваності й серед дітей", - розповіла Гінзбург.

Вона додала, що ще одним фактом, що викликає занепокоєння, є збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки та підключення до апаратів ШВЛ.

Департамент охорони здоров’я вкотре нагадує про необхідність дотримуватися протиепідемічних безпекових заходів.

COVID-19 в Україні

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що у липні захворюваність на COVID-19 в Україні збільшилася вшестеро. Зокрема, у червні було зареєстровано близько 2 тисяч випадків, а в липні ця кількість зросла до майже 12 тисяч.

До того ж у Києві фіксують суттєве зростання захворюваності на COVID-19. Якщо в червні було зафіксовано 199 випадків, то в липні - на початку серпня вже 1 660, а за другий тиждень серпня кількість хворих сягала 1 283, з них 174 дитини.

Також додамо, що МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу. Відтепер для більшості населення достатньо однієї дози вакцини, в той час, як людям з груп ризику рекомендується ревакцинація через 6-12 місяців.

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