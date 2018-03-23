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Захват заложников во Франции: Макрон уточнил данные по жертвам

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 23:43
Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)
Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Нападавший убил троих и ранил 16 человек

В Франции во время захвата людей в заложники в городе Треб на юге страны подозреваемый убил троих граждан и ранил 16 человек. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает "Радио Свобода".

Власти Франции считает, что нападавший убил двух человек в супермаркете Треба, а перед этим угнал автомобиль в соседнем городе Каркасон, где застрелил еще одного мужчину.

Макрон сообщил, что следователи пытаются установить, как подозреваемый получил оружие и когда он "был радикализован".

Президент также рассказал, что полиция знала мужчину как мелкого торговца наркотиками.

Напомним, утром 23 марта во Франции в городе Треб неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции из машины, после чего зашел в супермаркет и открыл огонь по посетителям, взяв в заложники восемь человек.

Правоохранители застрелили нападавшего. Впоследствии ответственность за террористическое нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

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Теги публикации: Франция, заложники, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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