Захват заложников во Франции: Макрон уточнил данные по жертвам

Нападавший убил троих и ранил 16 человек

В Франции во время захвата людей в заложники в городе Треб на юге страны подозреваемый убил троих граждан и ранил 16 человек. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает "Радио Свобода".

Власти Франции считает, что нападавший убил двух человек в супермаркете Треба, а перед этим угнал автомобиль в соседнем городе Каркасон, где застрелил еще одного мужчину.

Макрон сообщил, что следователи пытаются установить, как подозреваемый получил оружие и когда он "был радикализован".

Президент также рассказал, что полиция знала мужчину как мелкого торговца наркотиками.

Напомним, утром 23 марта во Франции в городе Треб неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции из машины, после чего зашел в супермаркет и открыл огонь по посетителям, взяв в заложники восемь человек.

Правоохранители застрелили нападавшего. Впоследствии ответственность за террористическое нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).