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Захоплення заручників у Франції: Макрон уточнив дані щодо жертв

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 23:43
Фото: Еммануель Макрон (president.gov.ua)
Фото: Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Нападник убив трьох і поранив 16 людей

У Франції під час захоплення людей в заручники у місті Треб на півдні країни підозрюваний вбив трьох громадян і поранив 16 людей. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає "Радіо Свобода".

Влада Франції вважає, що нападник убив двох людей у супермаркеті Треба, а перед цим викрав автомобіль у сусідньому місті Каркасон, де застрелив ще одного чоловіка.

Макрон повідомив, що слідчі намагаються встановити, як підозрюваний здобув зброю і коли він "був радикалізований".

Президент також розповів, що поліція знала чоловіка як дрібного торговця наркотиками.

Нагадаємо, вранці 23 березня у Франції у місті Треб невідомий чоловік вистрелив у співробітника поліції з машини, після чого зайшов у супермаркет і відкрив вогонь по відвідувачах та взяв у заручники вісім осіб.

Правоохоронці застрелили нападника. Згодом відповідальність за терористичний напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Захоплення заручників у Франції: нападник був відомий поліції раніше У Франції з супермаркету звільнили всіх заручників, двоє загиблих
Теги публікації: Франція, заложники, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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