Захоплення заручників у Франції: Макрон уточнив дані щодо жертв

Нападник убив трьох і поранив 16 людей

У Франції під час захоплення людей в заручники у місті Треб на півдні країни підозрюваний вбив трьох громадян і поранив 16 людей. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає "Радіо Свобода".

Влада Франції вважає, що нападник убив двох людей у супермаркеті Треба, а перед цим викрав автомобіль у сусідньому місті Каркасон, де застрелив ще одного чоловіка.

Макрон повідомив, що слідчі намагаються встановити, як підозрюваний здобув зброю і коли він "був радикалізований".

Президент також розповів, що поліція знала чоловіка як дрібного торговця наркотиками.

Нагадаємо, вранці 23 березня у Франції у місті Треб невідомий чоловік вистрелив у співробітника поліції з машини, після чого зайшов у супермаркет і відкрив вогонь по відвідувачах та взяв у заручники вісім осіб.

Правоохоронці застрелили нападника. Згодом відповідальність за терористичний напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).